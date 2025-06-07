https://1prime.ru/20250607/ukraina-858300067.html

Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат

Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ

Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T21:00+0300

2025-06-07T21:00+0300

2025-06-07T21:03+0300

происшествия

дмитрий медведев

украина

обмен пленными

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:49:1026:626_1920x0_80_0_0_902a8179b3fd0cb1a21531df3bd0a880.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных."Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://1prime.ru/20250607/obmen-858299365.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, украина, обмен пленными