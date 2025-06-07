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Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат
Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ
Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T21:00+0300
2025-06-07T21:03+0300
происшествия
дмитрий медведев
украина
обмен пленными
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных."Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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дмитрий медведев, украина, обмен пленными
Происшествия, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, обмен пленными
21:00 07.06.2025 (обновлено: 21:03 07.06.2025)
 
Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат

Медведев: Киев не забирает тела своих солдат, чтобы не признавать их число

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев не забирает тела своих солдат по двум причинам: ему страшно признать, что их 6 тысяч, и он не хочет выплачивать компенсации вдовам военных.
"Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам" - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась
19:18
 
ПроисшествияДмитрий МедведевУКРАИНАобмен пленными
 
 
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