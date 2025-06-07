https://1prime.ru/20250607/uregulirovanie-858301117.html
"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС
"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС
Российская Федерация намерена урегулировать конфликт на Украине, устранив его коренные причины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T22:47+0300
2025-06-07T22:47+0300
2025-06-07T23:15+0300
политика
россия
конфликт на украине
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация намерена урегулировать конфликт на Украине, устранив его коренные причины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал известный экономист, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.Российская сторона годами заявляла о своем намерении завершить конфликт на Украине путем переговоров, "но чтобы они были направлены на устранение первопричин войны", констатировал профессор."Это абсолютно логично, - подчеркнул Сакс. - Она (Россия - прим. ред.) хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам - к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее".При этом Сакс обвинил Евросоюз в отсутствии какого-либо стремления к мирным переговорам и в том, что он не заявляет никакой позиции по украинскому вопросу. А Киев, по его словам, предъявляет "бредовый список" требований.
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россия, конфликт на украине
Политика, РОССИЯ, Конфликт на Украине
"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС
Сакс: Россия стремится устранить первопричины украинского конфликта
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ.
Российская Федерация намерена урегулировать конфликт на Украине, устранив его коренные причины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал известный экономист, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
Российская сторона годами заявляла о своем намерении завершить конфликт на Украине путем переговоров, "но чтобы они были направлены на устранение первопричин войны", констатировал профессор.
"Это абсолютно логично, - подчеркнул Сакс. - Она (Россия - прим. ред.) хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам - к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее".
"Украина борется за потерю Одессы". Джефри Сакс предупредил украинцев
При этом Сакс обвинил Евросоюз в отсутствии какого-либо стремления к мирным переговорам и в том, что он не заявляет никакой позиции по украинскому вопросу. А Киев, по его словам, предъявляет "бредовый список" требований.