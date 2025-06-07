https://1prime.ru/20250607/uregulirovanie-858301117.html

"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС

"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Бредовый список". В США признали неудобную правду о России, Украине и ЕС

Российская Федерация намерена урегулировать конфликт на Украине, устранив его коренные причины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T22:47+0300

2025-06-07T22:47+0300

2025-06-07T23:15+0300

политика

россия

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российская Федерация намерена урегулировать конфликт на Украине, устранив его коренные причины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал известный экономист, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.Российская сторона годами заявляла о своем намерении завершить конфликт на Украине путем переговоров, "но чтобы они были направлены на устранение первопричин войны", констатировал профессор."Это абсолютно логично, - подчеркнул Сакс. - Она (Россия - прим. ред.) хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам - к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее".При этом Сакс обвинил Евросоюз в отсутствии какого-либо стремления к мирным переговорам и в том, что он не заявляет никакой позиции по украинскому вопросу. А Киев, по его словам, предъявляет "бредовый список" требований.

https://1prime.ru/20250602/svo-858133336.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, конфликт на украине