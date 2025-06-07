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"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России

"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России

Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл в интервью газете Guardian. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T12:43+0300

2025-06-07T12:43+0300

2025-06-07T12:43+0300

политика

великобритания

кир стармер

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл в интервью газете Guardian."Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать", — сказала она.По ее словам, Великобритания оказалась в опасной ситуации, находясь между двумя угрозами: с одной стороны — предполагаемой российской агрессией, а с другой — непредсказуемостью американской администрации.В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью национальному телевидению прокомментировал новый стратегический оборонный обзор правительства. Он указал на якобы растущую российскую агрессию в морской, воздушной и кибернетической сферах.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он считает, что западные политики часто используют мнимую угрозу со стороны России для отвлечения внимания своих граждан от внутренних проблем, добавив, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250605/britaniya-858211033.html

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великобритания, кир стармер, владимир путин, нато, россия