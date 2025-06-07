https://1prime.ru/20250607/velikobritaniya--858294366.html
"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России
"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России
Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл в интервью газете Guardian. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T12:43+0300
2025-06-07T12:43+0300
2025-06-07T12:43+0300
политика
великобритания
кир стармер
владимир путин
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл в интервью газете Guardian."Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать", — сказала она.По ее словам, Великобритания оказалась в опасной ситуации, находясь между двумя угрозами: с одной стороны — предполагаемой российской агрессией, а с другой — непредсказуемостью американской администрации.В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью национальному телевидению прокомментировал новый стратегический оборонный обзор правительства. Он указал на якобы растущую российскую агрессию в морской, воздушной и кибернетической сферах.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он считает, что западные политики часто используют мнимую угрозу со стороны России для отвлечения внимания своих граждан от внутренних проблем, добавив, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250605/britaniya-858211033.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, кир стармер, владимир путин, нато, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Владимир Путин, НАТО, РОССИЯ
"Не могли предсказать". Британский советник шокировала заявлением о России
Хилл: Великобритания находится в состоянии войны с Россией
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Великобритания находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании Фиона Хилл в интервью
газете Guardian.
"Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать", — сказала она.
По ее словам, Великобритания оказалась в опасной ситуации, находясь между двумя угрозами: с одной стороны — предполагаемой российской агрессией, а с другой — непредсказуемостью американской администрации.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью национальному телевидению прокомментировал новый стратегический оборонный обзор правительства. Он указал на якобы растущую российскую агрессию в морской, воздушной и кибернетической сферах.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он считает, что западные политики часто используют мнимую угрозу со стороны России для отвлечения внимания своих граждан от внутренних проблем, добавив, что "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов