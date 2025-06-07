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"Решиться на такой шаг". Британия преподнесла России невероятный подарок

"Решиться на такой шаг". Британия преподнесла России невероятный подарок - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Решиться на такой шаг". Британия преподнесла России невероятный подарок

Лондон поддерживает Киев в конфликте против России и в военном плане, и политически. Но это, судя по всему, абсолютно не мешает британцам сотрудничать с... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T16:32+0300

2025-06-07T16:32+0300

2025-06-07T16:38+0300

экономика

великобритания

энергоресурсы

россия

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Лондон поддерживает Киев в конфликте против России и в военном плане, и политически. Но это, судя по всему, абсолютно не мешает британцам сотрудничать с Российской Федерацией самым активным образом, и сегодня Великобритания становится одним из главных партнеров Москвы по транспортировке углеводородов. Об этом рассказывает в материале для The New Statesman обозреватель Уилл Данн.Отметив, что компании Туманного Альбиона сегодня играют существенную роль в энергоресурсной экономике России, он, ссылаясь на недавнее исследование Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), сообщает, что с начала СВО британские суда или суда, застрахованные британскими страховщиками, перевезли российских энергоресурсов на сумму £205,8 млрд. Вместе с тем Данн подчеркнул, что до трех четвертей СПГ-танкеров РФ страхуются компаниями Великобритании - и это при том, что страна официально отказалась покупать российские энергоресурсы через девять месяцев после начала спецоперации на Украине.Причина, на взгляд автора, прозаична и проста до вульгарности - боязнь инфляционного скачка.Если Запад на самом деле прекратит закупать российские энергоресурсы, то мировые нефтегазовые цены, как пишет обозреватель, взлетят до небес, как это случилось в 2022 году, а вслед за энергоресурсами моментально подорожают и все другие товары."Ни одно правительство не захочет так обременять своих избирателей, а если все же решится на такой шаг, то долго не протянет", - мудро подытожил Данн.

https://1prime.ru/20250604/velikobritaniya-858174467.html

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великобритания, энергоресурсы, россия