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Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу публичного разлада между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выразив надежду | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T18:14+0300
2025-06-07T18:14+0300
политика
джей ди вэнс
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу публичного разлада между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выразив надежду на восстановление их отношений. "Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я всё же надеюсь на это", - заявил Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, опубликованном в субботу. Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США. По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым. "Президент не считает, что нужно вступать в затяжную вражду с Илоном. И, честно говоря, если бы он немного поостыл, всё могло бы уладиться", - отметил Вэнс.
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джей ди вэнс, дональд трамп, илон маск
Политика, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Илон Маск
18:14 07.06.2025
 
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска

Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском

© Фото : MSC/Lennart PreissВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© Фото : MSC/Lennart Preiss
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу публичного разлада между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выразив надежду на восстановление их отношений.
"Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я всё же надеюсь на это", - заявил Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, опубликованном в субботу.
Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым.
"Президент не считает, что нужно вступать в затяжную вражду с Илоном. И, честно говоря, если бы он немного поостыл, всё могло бы уладиться", - отметил Вэнс.
 
ПолитикаДжей Ди ВэнсДональд ТрампИлон Маск
 
 
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