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Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска

Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ

Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу публичного разлада между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выразив надежду | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T18:14+0300

2025-06-07T18:14+0300

2025-06-07T18:14+0300

политика

джей ди вэнс

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сожаление по поводу публичного разлада между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выразив надежду на восстановление их отношений. "Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я всё же надеюсь на это", - заявил Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, опубликованном в субботу. Как напоминает агентство Блумберг, Маск поддержал Трампа и Вэнса на выборах 2024 года, а затем возглавил новое ведомство по повышению эффективности государственного управления. Однако инициированная им программа сокращения бюджетных расходов, как признают в администрации США, пока не принесла ожидаемых результатов. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США. По данным источника Блумберг, знакомого с ситуацией, президент США лично призвал Вэнса занять сдержанную позицию в отношении Маска перед записью подкаста. При этом сам Вэнс подчеркнул, что не считает разлад между Трампом и Маском необратимым. "Президент не считает, что нужно вступать в затяжную вражду с Илоном. И, честно говоря, если бы он немного поостыл, всё могло бы уладиться", - отметил Вэнс.

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джей ди вэнс, дональд трамп, илон маск