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Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева

Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ

Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T08:49+0300

2025-06-07T08:49+0300

2025-06-07T08:50+0300

политика

общество

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вячеслав володин

фридрих мерц

госдума

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России. Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. "Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.

https://1prime.ru/20250607/volodin-858290228.html

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общество , германия, москва, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума