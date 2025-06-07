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Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева
Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ
Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:49+0300
2025-06-07T08:50+0300
политика
общество
германия
москва
вячеслав володин
фридрих мерц
госдума
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России. Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. "Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.
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общество , германия, москва, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Госдума
08:49 07.06.2025 (обновлено: 08:50 07.06.2025)
 
Володин направил в бундестаг материалы о терактах Киева

Володин направил в бундестаг материалы о терактах киевского режима в российских городах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ударами и терактами киевского режима в мирных городах России.
Володин направил официальное обращение главе бундестага ФРГ и лидерам политических фракций немецкого парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.
"Вы должны знать, что неонацистский режим (Владимира - ред.) Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией", - говорится в обращении Володина, которое опубликовано на сайте Госдумы.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
08:15
 
ПолитикаОбществоГЕРМАНИЯМОСКВАВячеслав ВолодинФридрих МерцГосдума
 
 
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