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Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - 07.06.2025, ПРАЙМ
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине
Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:15+0300
2025-06-07T08:15+0300
политика
россия
газ
германия
украина
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии. "Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ всё больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете", - отметил Володин в обращении, которое опубликовано на сайте Госдумы. По его словам, сегодняшняя правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между странами. "Хочет ли этого народ Германии - вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт - мы готовы", - подчеркнул председатель Госдумы.
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Политика, РОССИЯ, Газ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Госдума, Бундестаг
08:15 07.06.2025
 
Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине

Володин: Германия продолжает все больше втягиваться в военные действия против России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии.
"Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ всё больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете", - отметил Володин в обращении, которое опубликовано на сайте Госдумы.
По его словам, сегодняшняя правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между странами. "Хочет ли этого народ Германии - вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт - мы готовы", - подчеркнул председатель Госдумы.
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ПолитикаРОССИЯГазГЕРМАНИЯУКРАИНАВячеслав ВолодинГосдумаБундестаг
 
 
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