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Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине

Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине - 07.06.2025, ПРАЙМ

Володин обратился к бундестагу из-за планов производства ракет на Украине

Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T08:15+0300

2025-06-07T08:15+0300

2025-06-07T08:15+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Планами по производству ракет на Украине Германия все больше втягивается в военные действия против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе Бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций парламента Германии. "Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ всё больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете", - отметил Володин в обращении, которое опубликовано на сайте Госдумы. По его словам, сегодняшняя правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между странами. "Хочет ли этого народ Германии - вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт - мы готовы", - подчеркнул председатель Госдумы.

https://1prime.ru/20250606/volodin-858250895.html

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россия, газ, германия, украина, вячеслав володин, госдума, бундестаг