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Средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году
Средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году - 07.06.2025, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году
Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T03:02+0300
2025-06-07T03:02+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом - ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года", - сказал Балынин. Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции. "Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров", - объяснил эксперт.
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Экономика, МОСКВА, РФ
03:02 07.06.2025
 
Средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году

Доцент Балынин: средняя зарплата в России может вырасти на 12-14% в 2025 году

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом - ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года", - сказал Балынин.
Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции.
"Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров", - объяснил эксперт.
 
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