https://1prime.ru/20250607/zelenskiy-858292126.html

"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским

"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским

Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T09:59+0300

2025-06-07T09:59+0300

2025-06-07T11:00+0300

политика

владимир зеленский

вячеслав володин

нато

госдума

сша

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис."Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться", — заявил он в ходе эфира на YouTube.Полковник отметил, что Зеленский, по-видимому, неадекватно оценивает ситуацию и, несмотря на очевидное превосходство России, верит в возможность победы силовым путем.Дэвис выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, по его мнению, тоже подвержены иллюзиям и не готовы признать поражение.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию киевского режима. Он также отметил персональную ответственность Зеленского за теракты, приводящие к гибели мирных граждан. Володин призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые совершаются во многом с их одобрения или молчаливого согласия.

https://1prime.ru/20250606/volodin-858250895.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, вячеслав володин, нато, госдума, сша, запад