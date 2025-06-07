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"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским - 07.06.2025, ПРАЙМ
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"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским
Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:59+0300
2025-06-07T11:00+0300
политика
владимир зеленский
вячеслав володин
нато
госдума
сша
запад
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис."Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен &lt;…&gt; от него надо избавиться", — заявил он в ходе эфира на YouTube.Полковник отметил, что Зеленский, по-видимому, неадекватно оценивает ситуацию и, несмотря на очевидное превосходство России, верит в возможность победы силовым путем.Дэвис выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, по его мнению, тоже подвержены иллюзиям и не готовы признать поражение.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию киевского режима. Он также отметил персональную ответственность Зеленского за теракты, приводящие к гибели мирных граждан. Володин призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые совершаются во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
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владимир зеленский, вячеслав володин, нато, госдума, сша, запад
Политика, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, НАТО, Госдума, США, ЗАПАД
09:59 07.06.2025 (обновлено: 11:00 07.06.2025)
 
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским

Полковник Дэвис: Зеленский не может принимать разумные решения, от него надо избавиться

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться", — заявил он в ходе эфира на YouTube.
Полковник отметил, что Зеленский, по-видимому, неадекватно оценивает ситуацию и, несмотря на очевидное превосходство России, верит в возможность победы силовым путем.
Дэвис выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, по его мнению, тоже подвержены иллюзиям и не готовы признать поражение.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию киевского режима. Он также отметил персональную ответственность Зеленского за теракты, приводящие к гибели мирных граждан. Володин призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые совершаются во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин
Вчера, 08:22
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинНАТОГосдумаСШАЗАПАД
 
 
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