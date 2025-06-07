https://1prime.ru/20250607/zelenskiy-858292126.html
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским
Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:59+0300
2025-06-07T09:59+0300
2025-06-07T11:00+0300
политика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис."Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться", — заявил он в ходе эфира на YouTube.Полковник отметил, что Зеленский, по-видимому, неадекватно оценивает ситуацию и, несмотря на очевидное превосходство России, верит в возможность победы силовым путем.Дэвис выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, по его мнению, тоже подвержены иллюзиям и не готовы признать поражение.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию киевского режима. Он также отметил персональную ответственность Зеленского за теракты, приводящие к гибели мирных граждан. Володин призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые совершаются во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
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владимир зеленский, вячеслав володин, нато, госдума, сша, запад
Политика, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, НАТО, Госдума, США, ЗАПАД
"Неадекватный человек". В США призвали расправиться с Зеленским
Полковник Дэвис: Зеленский не может принимать разумные решения, от него надо избавиться
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и представляет опасность для Запада. Такое мнение выразил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен <…> от него надо избавиться", — заявил он в ходе эфира на YouTube
.
Полковник отметил, что Зеленский, по-видимому, неадекватно оценивает ситуацию и, несмотря на очевидное превосходство России, верит в возможность победы силовым путем.
Дэвис выразил сожаление по поводу того, что западные лидеры, по его мнению, тоже подвержены иллюзиям и не готовы признать поражение.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию киевского режима. Он также отметил персональную ответственность Зеленского за теракты, приводящие к гибели мирных граждан. Володин призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые совершаются во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
Зеленский сделал терроризм идеологией Киева, заявил Володин