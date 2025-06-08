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Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД - 08.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД - 08.06.2025, ПРАЙМ
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:58+0300
2025-06-08T10:58+0300
экономика
россия
бизнес
абхазия
мид
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
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россия, бизнес, абхазия, мид
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АБХАЗИЯ, МИД
10:58 08.06.2025
 
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД

Глава МИД Барциц: Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
4 июня, 13:38
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАБХАЗИЯМИД
 
 
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