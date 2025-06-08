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Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД - 08.06.2025, ПРАЙМ
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:58+0300
2025-06-08T10:58+0300
2025-06-08T10:58+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АБХАЗИЯ, МИД
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД
Глава МИД Барциц: Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
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