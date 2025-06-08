https://1prime.ru/20250608/abkhaziya--858304625.html

Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД

Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД - 08.06.2025, ПРАЙМ

Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций, заявили в МИД

Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T10:58+0300

2025-06-08T10:58+0300

2025-06-08T10:58+0300

экономика

россия

бизнес

абхазия

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.

https://1prime.ru/20250604/lavrov-858188765.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, абхазия, мид