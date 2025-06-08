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СМИ рассказали о новой политической стратегии Афганистана

СМИ рассказали о новой политической стратегии Афганистана - 08.06.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о новой политической стратегии Афганистана

Частые зарубежные визиты стали элементом новой внешнеполитической стратегии Афганистана: с начала 1404-го года по афганскому летосчислению (начался 21 марта -... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T19:12+0300

2025-06-08T19:12+0300

2025-06-08T19:12+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Частые зарубежные визиты стали элементом новой внешнеполитической стратегии Афганистана: с начала 1404-го года по афганскому летосчислению (начался 21 марта - ред.) более 20 высокопоставленных чиновников Исламского эмирата, включая заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара и главу МИД Амира Хана Моттаки, посетили свыше двадцати стран региона и за его пределами, сообщает новостной портал Tolo news. По данным издания, зарубежные визиты, в том числе в Китай, Россию, Иран, Узбекистан, Пакистан, Катар и ряд других государств, рассматриваются как явная попытка постепенно выйти из международной изоляции и укрепить двусторонние и региональные отношения. Основное внимание в ходе этих поездок, наряду с установлением дипломатических связей, уделялось обсуждению вопросов торговли, безопасности границ, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и миграции. "Поездки высокопоставленных чиновников Исламского эмирата в важные и влиятельные страны региона повысили уровень политических, дипломатических, торговых и экономических отношений, и эта тенденция продолжает приносить пользу национальным интересам страны", - заявил Tolo news заместитель министра экономики Афганистана Абдул Латиф Назари. На фоне активизации усилий афганского истеблишмента на внешнеполитической арене некоторые государства без официальных заявлений начали практическое взаимодействие с Кабулом, включая обмен послами и заключение ограниченных экономических соглашений, отмечает издание. Афганские аналитики полагают, что, хотя эти зарубежные визиты пока не привели к официальному признанию афганского правительства талибов, они сыграли важную положительную роль в изменении региональной политической атмосферы в пользу Афганистана. "Поездки чиновников Исламского эмирата за границу и визиты представителей других стран в Афганистан свидетельствуют о том, что они признали реалии Афганистана и официально взаимодействуют с ним", - заявил Tolo news политический аналитик Абдул Садек Хамидзой. Политолог Фазель Рахман Ария в беседе с корреспондентом портала отметил: "Большинство поездок чиновников были совершены в страны Центральной Азии, а также в Россию, Китай и другие страны. Национальные интересы этих стран требуют взаимодействия с Афганистаном, и Афганистан также взаимодействует с ними, учитывая свои собственные интересы". Прошло почти четыре года с того момента, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, но пока что ни одна страна официально не признала временное правительство Афганистана. "Однако многочисленные поездки нынешних правительственных чиновников за рубеж указывают на новую стратегию, направленную на установление региональной позиции, с акцентом на соседние страны, азиатские державы и исламские институты, вместо ожидания признания со стороны Запада", - отмечает Tolo news.

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