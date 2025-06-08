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Интерпол уклоняется от поиска военных преступников Киева, заявил Бастрыкин - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Интерпол уклоняется от поиска военных преступников Киева, заявил Бастрыкин
Интерпол уклоняется от поиска военных преступников Киева, заявил Бастрыкин - 08.06.2025, ПРАЙМ
Интерпол уклоняется от поиска военных преступников Киева, заявил Бастрыкин
Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T13:11+0300
2025-06-08T13:11+0300
политика
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общество
рф
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Они все объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем, и квалифицировать их преступления, как преступления против мира, человечества и военные преступления - вот так квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов. То есть эти люди сейчас должны понимать, что то, что они сейчас у власти там, это ни от чего их в будущем не охраняет", - сказал Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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россия, общество , рф, александр бастрыкин, интерпол, киев
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Александр Бастрыкин, Интерпол, Киев
13:11 08.06.2025
 
Интерпол уклоняется от поиска военных преступников Киева, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Интерпол уклоняется от поиска военных преступников киевского режима

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Они все объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем, и квалифицировать их преступления, как преступления против мира, человечества и военные преступления - вот так квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов. То есть эти люди сейчас должны понимать, что то, что они сейчас у власти там, это ни от чего их в будущем не охраняет", - сказал Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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