Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250608/borschevika-858306973.html
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика - 08.06.2025, ПРАЙМ
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика, растение не только опасно для здоровья, но и угрожает биоразнообразию. Горожан просят | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T13:20+0300
2025-06-08T13:20+0300
общество
здоровье
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/19/833571951_0:73:3091:1812_1920x0_80_0_0_053d795fd6e3a11e43e16e8036e72a9e.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика, растение не только опасно для здоровья, но и угрожает биоразнообразию. Горожан просят сообщать о новых местах его произрастания для оперативного реагирования, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили о необходимости следить за состоянием земельных участков, вовремя находить и уничтожать опасный для человека борщевик Сосновского. Инспекторы ведомства регулярно оценивают степень распространения этого ядовитого растения на территории Москвы для предотвращения его дальнейшего роста и оповещают правообладателей земельных участков о необходимости химической обработки территорий. Вовремя принятые меры помогают уменьшить разрастание борщевика и защитить экосистему города", - говорится в сообщении. Борщевик Сосновского - это крупное многолетнее растение, способное достигать трех метров в высоту. Его сок содержит токсичные вещества, которые при попадании на кожу вызывают серьезные ожоги, особенно под воздействием солнечного света.
https://1prime.ru/20240712/gosduma-850038571.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/19/833571951_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a978da8ed1f99e1927df7f9f3e9571a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, москва
Общество , Здоровье, МОСКВА
13:20 08.06.2025
 
Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика

Москвичей призвали сообщать о новых местах произрастания борщевика

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика в Тульской области
Уничтожение борщевика в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика, растение не только опасно для здоровья, но и угрожает биоразнообразию. Горожан просят сообщать о новых местах его произрастания для оперативного реагирования, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили о необходимости следить за состоянием земельных участков, вовремя находить и уничтожать опасный для человека борщевик Сосновского. Инспекторы ведомства регулярно оценивают степень распространения этого ядовитого растения на территории Москвы для предотвращения его дальнейшего роста и оповещают правообладателей земельных участков о необходимости химической обработки территорий. Вовремя принятые меры помогают уменьшить разрастание борщевика и защитить экосистему города", - говорится в сообщении.
Борщевик Сосновского - это крупное многолетнее растение, способное достигать трех метров в высоту. Его сок содержит токсичные вещества, которые при попадании на кожу вызывают серьезные ожоги, особенно под воздействием солнечного света.
Борщевик - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
В России губернаторов буду штрафовать за борщевик
12 июля 2024, 11:01
 
ОбществоЗдоровьеМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала