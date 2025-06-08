https://1prime.ru/20250608/borschevika-858306973.html

Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика

Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика - 08.06.2025, ПРАЙМ

Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика

Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика, растение не только опасно для здоровья, но и угрожает биоразнообразию. Горожан просят | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T13:20+0300

2025-06-08T13:20+0300

2025-06-08T13:20+0300

общество

здоровье

москва

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Москвичам напомнили о своевременной обработке территорий против борщевика, растение не только опасно для здоровья, но и угрожает биоразнообразию. Горожан просят сообщать о новых местах его произрастания для оперативного реагирования, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили о необходимости следить за состоянием земельных участков, вовремя находить и уничтожать опасный для человека борщевик Сосновского. Инспекторы ведомства регулярно оценивают степень распространения этого ядовитого растения на территории Москвы для предотвращения его дальнейшего роста и оповещают правообладателей земельных участков о необходимости химической обработки территорий. Вовремя принятые меры помогают уменьшить разрастание борщевика и защитить экосистему города", - говорится в сообщении. Борщевик Сосновского - это крупное многолетнее растение, способное достигать трех метров в высоту. Его сок содержит токсичные вещества, которые при попадании на кожу вызывают серьезные ожоги, особенно под воздействием солнечного света.

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общество , здоровье, москва