https://1prime.ru/20250608/dokhod-858265034.html
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход - 08.06.2025, ПРАЙМ
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход
Значительно приумножить свои средства можно, положив деньги на накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T03:03+0300
2025-06-08T03:03+0300
2025-06-08T03:03+0300
финансы
банки
мария ермилова
банковские вклады
ставки по вкладам
https://cdnn.1prime.ru/img/84027/36/840273620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06957ae33a5843b27618108248605e80.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Значительно приумножить свои средства можно, положив деньги на накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, по вкладам без снятия банки, как правило, всегда предлагают высокие ставки. Поэтому если есть свободные средства, которые вы можете разместить на несколько месяцев и не планируете снимать, стоит рассмотреть такой вид вклада.Кроме того, можно обратить внимание и на банковский вклад, в котором первые несколько месяцев действует самая выгодная процентная ставка, которая затем снижается. Либо же сразу выбрать краткосрочный вклад с самой высокой ставкой, говорит Ермилова. Выгодным также будет накопительный счет с самой высокой ставкой, которая, как правило, действует несколько месяцев."Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", - указала эксперт.
https://1prime.ru/20250606/vklady-858240320.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84027/36/840273620_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_217aeda17dde08461259b24bb6aae287.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, мария ермилова, банковские вклады, ставки по вкладам
Финансы, Банки, Мария Ермилова, банковские вклады, ставки по вкладам
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход
Финансист Ермилова назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Значительно приумножить свои средства можно, положив деньги на накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
Аналитик объяснила, что стоит за вкладами под 30% годовых
По ее словам, по вкладам без снятия банки, как правило, всегда предлагают высокие ставки. Поэтому если есть свободные средства, которые вы можете разместить на несколько месяцев и не планируете снимать, стоит рассмотреть такой вид вклада.
Кроме того, можно обратить внимание и на банковский вклад, в котором первые несколько месяцев действует самая выгодная процентная ставка, которая затем снижается. Либо же сразу выбрать краткосрочный вклад с самой высокой ставкой, говорит Ермилова. Выгодным также будет накопительный счет с самой высокой ставкой, которая, как правило, действует несколько месяцев.
"Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", - указала эксперт.