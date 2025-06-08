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Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход

Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход - 08.06.2025, ПРАЙМ

Финансист назвала вклады и счета, которые принесут наибольший доход

Значительно приумножить свои средства можно, положив деньги на накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T03:03+0300

2025-06-08T03:03+0300

2025-06-08T03:03+0300

финансы

банки

мария ермилова

банковские вклады

ставки по вкладам

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Значительно приумножить свои средства можно, положив деньги на накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, по вкладам без снятия банки, как правило, всегда предлагают высокие ставки. Поэтому если есть свободные средства, которые вы можете разместить на несколько месяцев и не планируете снимать, стоит рассмотреть такой вид вклада.Кроме того, можно обратить внимание и на банковский вклад, в котором первые несколько месяцев действует самая выгодная процентная ставка, которая затем снижается. Либо же сразу выбрать краткосрочный вклад с самой высокой ставкой, говорит Ермилова. Выгодным также будет накопительный счет с самой высокой ставкой, которая, как правило, действует несколько месяцев."Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", - указала эксперт.

https://1prime.ru/20250606/vklady-858240320.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, мария ермилова, банковские вклады, ставки по вкладам