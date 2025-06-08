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Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону - 08.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T13:02+0300
2025-06-08T13:02+0300
вооружения
словакия
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БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. Президент Словакии Петер Пеллегрини 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет. “Если кто-то думает, что мы завтра прыгнем с 2% на 5%, то пусть забудут об этом, это невозможно”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. При этом премьер Словакии признал, что “избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно”. В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог. В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
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словакия, сша, роберт фицо, марк рютте, дональд трамп, нато
Вооружения, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
13:02 08.06.2025
 
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону

Премьер Словакии Фицо заявил, что невозможно резко увеличить расходы на оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно.
Президент Словакии Петер Пеллегрини 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет.
“Если кто-то думает, что мы завтра прыгнем с 2% на 5%, то пусть забудут об этом, это невозможно”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
При этом премьер Словакии признал, что “избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно”. В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог.
В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Премьер Словакии поддержал принятие резолюции против антироссийских санкций
12:27
 
ВооруженияСЛОВАКИЯСШАРоберт ФицоМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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