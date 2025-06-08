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Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону - 08.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T13:02+0300
2025-06-08T13:02+0300
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БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно. Президент Словакии Петер Пеллегрини 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет. “Если кто-то думает, что мы завтра прыгнем с 2% на 5%, то пусть забудут об этом, это невозможно”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. При этом премьер Словакии признал, что “избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно”. В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог. В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
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словакия, сша, роберт фицо, марк рютте, дональд трамп, нато
Вооружения, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Премьер Словакии исключил резкое увеличение расходов на оборону
Премьер Словакии Фицо заявил, что невозможно резко увеличить расходы на оборону
БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что невозможно будет резко увеличить расходы на оборону, сделать это можно будет только постепенно.
Президент Словакии Петер Пеллегрини 2 июня сообщил, что республика поддержит предложение тратить на оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды в рамках НАТО. Позже он пояснил, что Словакия могла бы увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП постепенно в течение семи лет, но более подходящим сроком является 10 лет.
“Если кто-то думает, что мы завтра прыгнем с 2% на 5%, то пусть забудут об этом, это невозможно”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
При этом премьер Словакии признал, что “избежать постепенного увеличения расходов на оборону практически невозможно”. В то же время республика хотела бы использовать эти средства на проекты двойного назначения, которые будут полезны и в гражданской сфере, например, на строительство больниц и дорог.
В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
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