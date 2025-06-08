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Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами - 08.06.2025, ПРАЙМ
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T16:07+0300
2025-06-08T16:19+0300
общество
германия
берлин
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БЕРЛИН, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
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общество , германия, берлин, мвд
Общество , ГЕРМАНИЯ, Берлин, МВД
16:07 08.06.2025 (обновлено: 16:19 08.06.2025)
 
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами

Глава МВД Германии Добриндт намерен вооружить полицейских стреляющими электрошокерами

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost.
"Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он.
По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи".
"Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он.
На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
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