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Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами

Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами - 08.06.2025, ПРАЙМ

Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами

Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T16:07+0300

2025-06-08T16:07+0300

2025-06-08T16:19+0300

общество

германия

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БЕРЛИН, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.

https://1prime.ru/20250607/merts-858291999.html

германия

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общество , германия, берлин, мвд