https://1prime.ru/20250608/germaniya-858309047.html
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами - 08.06.2025, ПРАЙМ
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T16:07+0300
2025-06-08T16:07+0300
2025-06-08T16:19+0300
общество
германия
берлин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
БЕРЛИН, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
https://1prime.ru/20250607/merts-858291999.html
германия
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , германия, берлин, мвд
Общество , ГЕРМАНИЯ, Берлин, МВД
Немецких полицейских собираются вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Добриндт намерен вооружить полицейских стреляющими электрошокерами
БЕРЛИН, 8 июн - ПРАЙМ. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost.
"Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он.
По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи".
"Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он.
На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
"Жених и теща": в Германии оценили встречу Мерца с Трампом