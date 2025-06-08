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В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ - 08.06.2025, ПРАЙМ
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В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ
В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ - 08.06.2025, ПРАЙМ
В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ
Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T23:08+0300
2025-06-08T23:17+0300
иран
магатэ
сотрудничество
энергетика
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ТЕГЕРАН, 8 июн - ПРАЙМ. Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил официальный представитель Организации по атомно энергии Ирана Бехруз Камалванди."Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор", - сказал Камалванди, его слова приводит иранское агентство IRNA.Ранее агентство Рейтер сообщало, что западные державы готовятся к тому, чтобы на следующем ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению впервые за почти 20 лет.Заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет на предстоящей неделе.
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иран, магатэ, сотрудничество
ИРАН, МАГАТЭ, сотрудничество, Энергетика
23:08 08.06.2025 (обновлено: 23:17 08.06.2025)
 
В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

ОАЭИ: Тегеран может сократить уровень сотрудничества из-за антииранской резолюции

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© AFP / STR
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ТЕГЕРАН, 8 июн - ПРАЙМ. Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил официальный представитель Организации по атомно энергии Ирана Бехруз Камалванди.
"Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор", - сказал Камалванди, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что западные державы готовятся к тому, чтобы на следующем ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению впервые за почти 20 лет.
Заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет на предстоящей неделе.
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