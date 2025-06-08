https://1prime.ru/20250608/iran-858312985.html

В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ - 08.06.2025, ПРАЙМ

В Иране пригрозили сократить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T23:08+0300

2025-06-08T23:08+0300

2025-06-08T23:17+0300

иран

магатэ

сотрудничество

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_0:0:4491:2527_1920x0_80_0_0_1a4328d94edaba4df5784ca7be4f4870.jpg

ТЕГЕРАН, 8 июн - ПРАЙМ. Тегеран сократит уровень сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию, заявил официальный представитель Организации по атомно энергии Ирана Бехруз Камалванди."Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор", - сказал Камалванди, его слова приводит иранское агентство IRNA.Ранее агентство Рейтер сообщало, что западные державы готовятся к тому, чтобы на следующем ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению впервые за почти 20 лет.Заседание Совета управляющих МАГАТЭ пройдет на предстоящей неделе.

https://1prime.ru/20250604/arakchi-858190747.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, магатэ, сотрудничество