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Роспотребнадзор сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с коронавирусом в России - 08.06.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая, информации о появлении нового вируса нет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T19:57+0300

2025-06-08T19:57+0300

2025-06-08T19:57+0300

роспотребнадзор

коронавирус

ситуация

россия

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая, информации о появлении нового вируса нет, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. В публикациях делается ссылка на статью, опубликованную 28 мая 2025 года в научном журнале Nature Communications, в которой группа ученых представила результаты своих исследований по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5. "В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Специалисты Роспотребнадзора продолжают оперативный мониторинг заболеваемость", - рассказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре отметили, что в статье не идёт речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. "Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов, относящихся к линии 1 HKU5, проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека и использовались SARS-CoV-2 для заражения", - пояснили в ведомстве. В материалах СМИ также упоминается вирус HKU5-CoV-2. Информация о нем была представлена в феврале 2025 года, когда исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы вирусов проникать в человеческие клетки. "Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. Вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, хотя на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе добавили, что на настоящий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV, впервые выявленный в 2012 году.

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роспотребнадзор, коронавирус, ситуация, россия