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В Троице-Сергиевой лавре рассказали о паломниках к иконе "Троица" - 08.06.2025, ПРАЙМ
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В Троице-Сергиевой лавре рассказали о паломниках к иконе "Троица"
В Троице-Сергиевой лавре рассказали о паломниках к иконе "Троица" - 08.06.2025, ПРАЙМ
В Троице-Сергиевой лавре рассказали о паломниках к иконе "Троица"
Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T00:30+0300
2025-06-08T00:30+0300
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник Троицы. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В этом году праздник отмечается 8 июня. "Безусловно, количество желающих поклониться иконе "Троица" растет, однако специально статистика паломников и туристов, интересующихся иконой, не ведется. Подсчитать – в какой-то степени – можно количество экскурсантов, но это будет лишь небольшой частью от общего количества людей, посещающих Троице-Сергиеву Лавру", – рассказали в монастыре РИА Новости. В лавре добавили, что к празднику монастырь совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником запустили исторический видеоподкаст, первая серия которого посвящена рублёвской иконе. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть её Русской православной церкви (РПЦ). В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
00:30 08.06.2025
 
В Троице-Сергиевой лавре рассказали о паломниках к иконе "Троица"

В Троице-Сергиевой лавре рассказали о росте числа желающих поклониться иконе "Троица"

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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Число желающих поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва паломников растёт, рассказали РИА Новости в Троице-Сергиевой лавре, где пребывает святыня, в праздник Троицы.
Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В этом году праздник отмечается 8 июня.
"Безусловно, количество желающих поклониться иконе "Троица" растет, однако специально статистика паломников и туристов, интересующихся иконой, не ведется. Подсчитать – в какой-то степени – можно количество экскурсантов, но это будет лишь небольшой частью от общего количества людей, посещающих Троице-Сергиеву Лавру", – рассказали в монастыре РИА Новости.
В лавре добавили, что к празднику монастырь совместно с Сергиево-Посадским музеем-заповедником запустили исторический видеоподкаст, первая серия которого посвящена рублёвской иконе.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть её Русской православной церкви (РПЦ).
В 2024 году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
 
ОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
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