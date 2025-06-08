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Почти 20 лотерейных миллионеров появилось в России в воскресенье - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Почти 20 лотерейных миллионеров появилось в России в воскресенье
Почти 20 лотерейных миллионеров появилось в России в воскресенье - 08.06.2025, ПРАЙМ
Почти 20 лотерейных миллионеров появилось в России в воскресенье
Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей "Национальная лотерея",... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:28+0300
2025-06-08T14:28+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России. "После розыгрыша лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 18 новых миллионеров. Счастливчики, выигравшие по 1 миллиону рублей в тираже №142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", - рассказали в пресс-службе. Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали 181428 билетов.
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бизнес, россия, москва, ростовская область, пермский край, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ростовская область, Пермский край, Минфин
14:28 08.06.2025
 
Почти 20 лотерейных миллионеров появилось в России в воскресенье

Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами

© ФотоБилет Мечталлион
Билет Мечталлион - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Розыгрыш лотереи "Мечталлион" в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.
"После розыгрыша лотереи "Мечталлион" в России сегодня появилось 18 новых миллионеров. Счастливчики, выигравшие по 1 миллиону рублей в тираже №142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", - рассказали в пресс-службе.
Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали 181428 билетов.
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