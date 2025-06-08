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"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России - 08.06.2025, ПРАЙМ
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"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России
"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России
Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать угрозы в адрес Китая после того, как Запад осознал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине. Об... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:03+0300
2025-06-08T10:03+0300
политика
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать угрозы в адрес Китая после того, как Запад осознал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине. Об этом пишет китайский портал Sohu.Согласно материалу портала, резкое изменение позиции Макрона связано с дилеммой, с которой столкнулась Франция: конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, и Западу необходимо найти объект для "перекладывания ответственности".Ранее на форуме Shangri-La Dialogue Макрон заявил, что если Китай не заставит Северную Корею прекратить оказывать помощь России, то НАТО будет вынуждено вмешаться в дела Юго-Восточной Азии. Автор статьи отмечает, что такие заявления Макрона свидетельствуют о его стремлении сохранить ухудшающуюся позицию Франции в этом регионе. Однако это может вызвать серьезные проблемы как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не имеет права навязывать свой политический курс другим государствам."Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — подчеркивает автор.
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эммануэль макрон, нато, всу, китай, франция, кндр, валерий герасимов, владимир путин
Политика, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, КНДР, Валерий Герасимов, Владимир Путин
10:03 08.06.2025
 
"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России

Sohu: Макрон начал угрожать Китаю из-за невозможности повлиять на украинский конфликт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать угрозы в адрес Китая после того, как Запад осознал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине. Об этом пишет китайский портал Sohu.
Согласно материалу портала, резкое изменение позиции Макрона связано с дилеммой, с которой столкнулась Франция: конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, и Западу необходимо найти объект для "перекладывания ответственности".
Ранее на форуме Shangri-La Dialogue Макрон заявил, что если Китай не заставит Северную Корею прекратить оказывать помощь России, то НАТО будет вынуждено вмешаться в дела Юго-Восточной Азии.
Автор статьи отмечает, что такие заявления Макрона свидетельствуют о его стремлении сохранить ухудшающуюся позицию Франции в этом регионе. Однако это может вызвать серьезные проблемы как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не имеет права навязывать свой политический курс другим государствам.
"Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — подчеркивает автор.
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ПолитикаЭммануэль МакронНАТОВСУКИТАЙФРАНЦИЯКНДРВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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