https://1prime.ru/20250608/makron-858303986.html

"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России

"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Грубое вмешательство". В Китае возмутились заявлением Макрона о России

Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать угрозы в адрес Китая после того, как Запад осознал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине. Об... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T10:03+0300

2025-06-08T10:03+0300

2025-06-08T10:03+0300

политика

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать угрозы в адрес Китая после того, как Запад осознал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине. Об этом пишет китайский портал Sohu.Согласно материалу портала, резкое изменение позиции Макрона связано с дилеммой, с которой столкнулась Франция: конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, и Западу необходимо найти объект для "перекладывания ответственности".Ранее на форуме Shangri-La Dialogue Макрон заявил, что если Китай не заставит Северную Корею прекратить оказывать помощь России, то НАТО будет вынуждено вмешаться в дела Юго-Восточной Азии. Автор статьи отмечает, что такие заявления Макрона свидетельствуют о его стремлении сохранить ухудшающуюся позицию Франции в этом регионе. Однако это может вызвать серьезные проблемы как для НАТО, так и для самой Франции, поскольку ни одна страна не имеет права навязывать свой политический курс другим государствам."Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", — подчеркивает автор.

https://1prime.ru/20250604/skulptura-858185225.html

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эммануэль макрон, нато, всу, китай, франция, кндр, валерий герасимов, владимир путин