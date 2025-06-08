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"Позерство". Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию

"Позерство". Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Позерство". Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию

Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков,... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T13:37+0300

2025-06-08T13:37+0300

2025-06-08T13:37+0300

политика

мировая экономика

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эммануэль макрон

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президента Франции Эммануэля Макрона отличают позерство вместо политики, пиар вместо реального руководства страной, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя предстоящий визит французского лидера в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности. Макрон станет первым главой иностранного государства, который прибудет с визитом в Гренландию для обсуждения вопросов безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении включить датский остров в состав США, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. По данным телеканала, в ходе визита, который состоится 15 июня, планируется обсудить вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике. "Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от (президента США Дональда) Трампа", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Неспособный защитить французов от "новых варваров", Макрон утверждает, что защищает их от "русских, стоящих у ворот Парижа", добавил сенатор. "Как удобно обеспечивать защиту от несуществуюшей угрозы! И сколь сложно ее обеспечить людям от угроз реальных, вызванных политикой самого Макрона и правящей во Франции либеральной касты. В этом весь Макрон: позерство вместо политики, бесконечный пиар вместо реального руководства", - отметил парламентарий. Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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мировая экономика, россия, гренландия, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков