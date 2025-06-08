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Пушков согласился с мнением отца Илона Маска о конфликте с Трампом
Пушков согласился с мнением отца Илона Маска о конфликте с Трампом - 08.06.2025, ПРАЙМ
Пушков согласился с мнением отца Илона Маска о конфликте с Трампом
Российский сенатор Алексей Пушков согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска, заявив, что Маск ошибся, вступив в конфликт с президентом | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:09+0300
2025-06-08T14:09+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска, заявив, что Маск ошибся, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Отец предпринимателя Эррол Маск в интервью газете Times сравнил ссору Илона Маска с президентом США со схваткой альфа-самцов и посоветовал сыну признать поражение. "Полагаю, отец Илона Маска прав: Илон ошибся, вступив в конфликт с Трампом", - написал Пушков в своём Telegram-канале. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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общество , россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
Политика, Общество , РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков согласился с мнением отца Илона Маска о конфликте с Трампом
Сенатор Пушков: Маск ошибся, вступив в конфликт с Трампом
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков согласился с мнением отца американского предпринимателя Илона Маска, заявив, что Маск ошибся, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.
Отец предпринимателя Эррол Маск в интервью газете Times сравнил ссору Илона Маска с президентом США со схваткой альфа-самцов и посоветовал сыну признать поражение.
"Полагаю, отец Илона Маска прав: Илон ошибся, вступив в конфликт с Трампом", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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