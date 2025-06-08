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Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском

Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском - 08.06.2025, ПРАЙМ

Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T14:54+0300

2025-06-08T14:54+0300

2025-06-08T14:54+0300

политика

дональд трамп

илон маск

конфликт

мнение

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их конфликта выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. "От конфликта Трампа с Маском выигрывает Вэнс, считает британская газета "Санди таймс". Это верно, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. Маск с его соцсетью Х был важной несущей конструкцией власти Трампа. Его уход в той или иной форме в оппозицию ослабит республиканцев и Трампа, что может проявиться через год с лишним - в ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2026 года", - написал сенатор в своем Telegram-канале. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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дональд трамп, илон маск, конфликт, мнение