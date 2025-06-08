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Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском
Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском - 08.06.2025, ПРАЙМ
Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:54+0300
2025-06-08T14:54+0300
политика
дональд трамп
илон маск
конфликт
мнение
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их конфликта выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. "От конфликта Трампа с Маском выигрывает Вэнс, считает британская газета "Санди таймс". Это верно, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. Маск с его соцсетью Х был важной несущей конструкцией власти Трампа. Его уход в той или иной форме в оппозицию ослабит республиканцев и Трампа, что может проявиться через год с лишним - в ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2026 года", - написал сенатор в своем Telegram-канале. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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дональд трамп, илон маск, конфликт, мнение
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск, конфликт, мнение
14:54 08.06.2025
 
Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском

Пушков: республиканцы в целом проигрывают от конфликта Трампа с Маском

© Фото : Official White House Photo by Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Molly Riley
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их конфликта выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают.
"От конфликта Трампа с Маском выигрывает Вэнс, считает британская газета "Санди таймс". Это верно, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. Маск с его соцсетью Х был важной несущей конструкцией власти Трампа. Его уход в той или иной форме в оппозицию ослабит республиканцев и Трампа, что может проявиться через год с лишним - в ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2026 года", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа
08:16
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
 
ПолитикаДональд ТрампИлон Маскконфликтмнение
 
 
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