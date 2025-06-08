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Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ
Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T15:28+0300
2025-06-08T15:28+0300
политика
илон маск
дональд трамп
конфликт
мнение
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне. По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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илон маск, дональд трамп, конфликт, мнение
Политика, Илон Маск, Дональд Трамп, конфликт, мнение
15:28 08.06.2025
 
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ

Washington Post: конфликт Трампа и Маска был неизбежен

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
"(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне.
По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву.
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска
11:47
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
 
ПолитикаИлон МаскДональд Трампконфликтмнение
 
 
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