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Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ
Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T15:28+0300
2025-06-08T15:28+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник. "(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне. По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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илон маск, дональд трамп, конфликт, мнение
Политика, Илон Маск, Дональд Трамп, конфликт, мнение
Конфликт Трампа и Маска был неизбежен, узнали СМИ
Washington Post: конфликт Трампа и Маска был неизбежен
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был неизбежен, но в Вашингтоне не думали, что он будет так быстро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
"(Ссора мужчин - ред.) была неизбежна, но я не думал, что она будет так быстро или такой острой", - приводит издание слова неназванного руководителя технологического сектора, работающего в Вашингтоне.
По данным издания, в Кремниевой долине говорят, что не удивлены внезапному разрыву.
"Отключить Украину". СМИ раскрыли причину ссоры Трампа и Маска
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и расходах. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.