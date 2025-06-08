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Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына
Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына - 08.06.2025, ПРАЙМ
Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына
Работа в американской администрации вызвала у Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, сообщил в беседе с британским таблоидом Daily Mail отец... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T20:29+0300
2025-06-08T20:29+0300
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Работа в американской администрации вызвала у Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, сообщил в беседе с британским таблоидом Daily Mail отец миллиардера Эррол Маск.По его словам, глава Tesla и SpaceX все пять месяцев работы в президентской администрации испытывал "непрерывный стресс, стресс, стресс", а после этого в итоге "остались лишь он и (президент США Дональд) Трамп". "Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — доверительно сообщил Эррол Маск.Ранее отец миллиардера, назвав конфликт сына с главой Белого дома схваткой альфа-самцов, порекомендовал Маску-младшему признать Трампа победителем.
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белый дом, дональд трамп, илон маск
Происшествия, Белый дом, Дональд Трамп, Илон Маск
Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына
Отец Маска сообщил, что работа с Трампом вызвала у его сына ПТСР
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Работа в американской администрации вызвала у Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, сообщил в беседе с британским таблоидом Daily Mail
отец миллиардера Эррол Маск.
По его словам, глава Tesla и SpaceX все пять месяцев работы в президентской администрации испытывал "непрерывный стресс, стресс, стресс", а после этого в итоге "остались лишь он и (президент США Дональд) Трамп".
"Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — доверительно сообщил Эррол Маск.
Пушков назвал главных проигравших от конфликта Трампа с Маском
Ранее отец миллиардера, назвав конфликт сына с главой Белого дома схваткой альфа-самцов, порекомендовал Маску-младшему признать Трампа победителем.