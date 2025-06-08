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Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына

Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына - 08.06.2025, ПРАЙМ

Отец Маска раскрыл, как работа с Трампом отразилась на психике его сына

Работа в американской администрации вызвала у Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, сообщил в беседе с британским таблоидом Daily Mail отец... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T20:29+0300

2025-06-08T20:29+0300

2025-06-08T20:33+0300

происшествия

белый дом

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Работа в американской администрации вызвала у Илона Маска посттравматическое стрессовое расстройство, сообщил в беседе с британским таблоидом Daily Mail отец миллиардера Эррол Маск.По его словам, глава Tesla и SpaceX все пять месяцев работы в президентской администрации испытывал "непрерывный стресс, стресс, стресс", а после этого в итоге "остались лишь он и (президент США Дональд) Трамп". "Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", — доверительно сообщил Эррол Маск.Ранее отец миллиардера, назвав конфликт сына с главой Белого дома схваткой альфа-самцов, порекомендовал Маску-младшему признать Трампа победителем.

https://1prime.ru/20250608/mask-858307971.html

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белый дом, дональд трамп, илон маск