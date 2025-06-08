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На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России - 08.06.2025, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России
На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России - 08.06.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России
Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T22:48+0300
2025-06-08T22:48+0300
политика
фридрих мерц
визит
сша
дональд трамп
помощь украине
россия
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору ."Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь войну с Россией", - заявил журналист, после чего добавил, что посещение Мерцем округа Колумбия было подчинено только этой цели.Как писали мировые СМИ, визит в США стал первым международным визитом Мерца в статусе канцлера Германии, в ходе которого он попытался убедить президента США Дональда Трампа увеличить помощь Украине и усилить давление на Российскую Федерацию. По итогам этого визита мировая пресса сошлась во мнении, что канцлер провалил свою миссию, поскольку глава Белого дома не взял на себя никаких определенных обязательств.
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фридрих мерц, визит, сша, дональд трамп, помощь украине, россия
Политика, Фридрих Мерц, визит, США, Дональд Трамп, помощь Украине, РОССИЯ
22:48 08.06.2025
 
На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России

Христофору: визит Мерца в США был направлен на разжигание конфликта с Россией

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору .
"Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь войну с Россией", - заявил журналист, после чего добавил, что посещение Мерцем округа Колумбия было подчинено только этой цели.
Как писали мировые СМИ, визит в США стал первым международным визитом Мерца в статусе канцлера Германии, в ходе которого он попытался убедить президента США Дональда Трампа увеличить помощь Украине и усилить давление на Российскую Федерацию. По итогам этого визита мировая пресса сошлась во мнении, что канцлер провалил свою миссию, поскольку глава Белого дома не взял на себя никаких определенных обязательств.
 
ПолитикаФридрих МерцвизитСШАДональд Трамппомощь УкраинеРОССИЯ
 
 
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