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На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России
На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России - 08.06.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России
Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T22:48+0300
2025-06-08T22:48+0300
2025-06-08T22:48+0300
политика
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору ."Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь войну с Россией", - заявил журналист, после чего добавил, что посещение Мерцем округа Колумбия было подчинено только этой цели.Как писали мировые СМИ, визит в США стал первым международным визитом Мерца в статусе канцлера Германии, в ходе которого он попытался убедить президента США Дональда Трампа увеличить помощь Украине и усилить давление на Российскую Федерацию. По итогам этого визита мировая пресса сошлась во мнении, что канцлер провалил свою миссию, поскольку глава Белого дома не взял на себя никаких определенных обязательств.
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На Западе раскрыли истинное намерение Мерца в отношении России
Христофору: визит Мерца в США был направлен на разжигание конфликта с Россией
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе своего визита в Соединенные Штаты пытался разжечь войну с Российской Федерацией. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran
высказал кипрский журналист Алекс Христофору .
"Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь войну с Россией", - заявил журналист, после чего добавил, что посещение Мерцем округа Колумбия было подчинено только этой цели.
Как писали мировые СМИ, визит в США стал первым международным визитом Мерца в статусе канцлера Германии, в ходе которого он попытался убедить президента США Дональда Трампа увеличить помощь Украине и усилить давление на Российскую Федерацию. По итогам этого визита мировая пресса сошлась во мнении, что канцлер провалил свою миссию, поскольку глава Белого дома не взял на себя никаких определенных обязательств.