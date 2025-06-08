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Силовики рассказали, как мошенники убеждают россиян взять автокредит - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Силовики рассказали, как мошенники убеждают россиян взять автокредит
Силовики рассказали, как мошенники убеждают россиян взять автокредит - 08.06.2025, ПРАЙМ
Силовики рассказали, как мошенники убеждают россиян взять автокредит
Телефонные мошенники убеждают своих жертв в случае отказа сотрудниками банка в потребительском кредите взять автокредит на такую же сумму, сообщили РИА Новости... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:10+0300
2025-06-08T08:10+0300
мошенничество
финансы
банки
общество
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Телефонные мошенники убеждают своих жертв в случае отказа сотрудниками банка в потребительском кредите взять автокредит на такую же сумму, сообщили РИА Новости в силовых структурах, сославшись на полученные материалы задержанных мошенников. "Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие", - говорится в инструкции. Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками. В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.
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финансы, банки, общество
Мошенничество, Финансы, Банки, Общество
08:10 08.06.2025
 
Силовики рассказали, как мошенники убеждают россиян взять автокредит

Мошенники убеждают взять автокредиты в случае отказа в потребкредите

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Телефонные мошенники убеждают своих жертв в случае отказа сотрудниками банка в потребительском кредите взять автокредит на такую же сумму, сообщили РИА Новости в силовых структурах, сославшись на полученные материалы задержанных мошенников.
"Необходимо подготовить жертву к тому, что ей может быть отказано в потребительском кредите. В таком случае ей нужно будет убедить сотрудника банка, что она имеет право оформить автокредит на эту же сумму. Для убедительности пусть скажет, что заранее звонила в контакт-центр банка и уточняла этот вопрос, на что ей дали согласие", - говорится в инструкции.
Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.
В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников.
Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.
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