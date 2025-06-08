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Москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта
Москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
Москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта
Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T20:08+0300
2025-06-08T20:08+0300
2025-06-08T21:12+0300
происшествия
москва
транспорт
неблагоприятные погодные условия
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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москва, транспорт, неблагоприятные погодные условия
Происшествия, МОСКВА, Транспорт, неблагоприятные погодные условия
Москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта
Дептранс: в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта из-за погоды