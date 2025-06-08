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Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках - 08.06.2025, ПРАЙМ
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках
Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T01:36+0300
2025-06-08T01:36+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках.
Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
"Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках
Песня Shamanа "Прямо по сердцу" доступна на всех музыкальных площадках
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках.
Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
"Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.