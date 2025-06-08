Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250608/pesnja-858301609.html
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках - 08.06.2025, ПРАЙМ
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках
Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T01:36+0300
2025-06-08T01:36+0300
бизнес
общество
россия
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858301609.jpg?1749335797
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках. Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу. "Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", - написал Shaman в своем Telegram-канале. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, московская область, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
01:36 08.06.2025
 
Новая песня Shamanа доступна на всех музыкальных площадках

Песня Shamanа "Прямо по сердцу" доступна на всех музыкальных площадках

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках.
Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
"Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАМосковская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала