https://1prime.ru/20250608/putin-858307642.html

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - 08.06.2025, ПРАЙМ

Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T14:38+0300

2025-06-08T14:38+0300

2025-06-08T14:38+0300

россия

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности. Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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россия, общество , рф, владимир путин