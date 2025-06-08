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Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - 08.06.2025, ПРАЙМ
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:38+0300
2025-06-08T14:38+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности. Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Путин на следующей неделе встретится с участниками программы "Время героев"
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев".
О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности.
Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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