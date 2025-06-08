Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250608/putin-858307642.html
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза - 08.06.2025, ПРАЙМ
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:38+0300
2025-06-08T14:38+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности. Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
https://1prime.ru/20250607/starmer-858299924.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7804b5431b5be7ce56e4af739a088ae2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
14:38 08.06.2025
 
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Путин на следующей неделе встретится с участниками программы "Время героев"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и встретится с участниками кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев".
О графике главы государства на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент встретится с участниками программы "Время героев", а также вручит государственные премии и медали "Герой Труда" в День России. Также в планах главы государства на следующую неделю - большое заседание Совета безопасности.
Кроме того, предстоит мероприятие ко Дню медицинского работника. Наряду с этим, по данным телеканала, идет и активная подготовка к выступлению президента на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
Вчера, 20:20
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала