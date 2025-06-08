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Орбан объяснил, что ожидает Путина, если он приедет в Венгрию

Орбан объяснил, что ожидает Путина, если он приедет в Венгрию - 08.06.2025, ПРАЙМ

Орбан объяснил, что ожидает Путина, если он приедет в Венгрию

Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T21:22+0300

2025-06-08T21:22+0300

2025-06-08T21:22+0300

политика

виктор орбан

владимир путин

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ПАРИЖ, 8 июн - ПРАЙМ. Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если он приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает", - заявил Орбан в эфире телеканала LCI на вопрос, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест МУС. По мнению Орбана, "эта организация стала слишком политизированной", "она меня не интересует", сказал он. По его словам, необходимо "стратегическое соглашение" с Россией. "Угроза войны на территории ЕС и прямого столкновения с Россией - не в наших интересах. Поэтому Украина не может стать членом НАТО", - сказал он. По мнению венгерского лидера, антироссийские санкции негативно отражаются на Евросоюзе. "Нам нужно думать не о Путине, а о нас самих... санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трех лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций, для Венгрии это очень существенная сумма", - сказал он.

https://1prime.ru/20250606/orban-858257749.html

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виктор орбан, владимир путин, мус