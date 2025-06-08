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Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород - 08.06.2025, ПРАЙМ
Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T19:10+0300
2025-06-08T19:10+0300
2025-06-08T19:10+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - ПРАЙМ. Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
РИА Новости: часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - ПРАЙМ. Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы