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Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород

Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород - 08.06.2025, ПРАЙМ

Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород

Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T19:10+0300

2025-06-08T19:10+0300

2025-06-08T19:10+0300

происшествия

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аэропорт внуково

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - ПРАЙМ. Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

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москва

нижний новгород

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рейсы, москва, аэропорт внуково, нижний новгород