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Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации - 08.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T16:45+0300

2025-06-08T16:45+0300

2025-06-08T16:45+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении, считает это отличной возможностью для деэскалации. "Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США "враждебными", снизилось с 75% до 40%. Поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%. Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации", - написал Дмитриев в социальной сети X, ссылаясь на данные социологов. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут.

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