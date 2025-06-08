Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250608/rfpi--858309291.html
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации - 08.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T16:45+0300
2025-06-08T16:45+0300
политика
россия
москва
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_0:135:5160:3038_1920x0_80_0_0_f0d1f9cf92f535888ed028952c6c7044.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении, считает это отличной возможностью для деэскалации. "Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США "враждебными", снизилось с 75% до 40%. Поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%. Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации", - написал Дмитриев в социальной сети X, ссылаясь на данные социологов. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут.
https://1prime.ru/20250608/vvp-858308830.html
москва
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_466:0:4695:3172_1920x0_80_0_0_01da5d7d1c2cb0da5070d89cda588cd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ
16:45 08.06.2025
 
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Глава РФПИ Дмитриев: диалог Путина и Трампа привел к сдвигу в общественном мнении

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© AFP / Brendan Smialowski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении, считает это отличной возможностью для деэскалации.
"Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США "враждебными", снизилось с 75% до 40%. Поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%. Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации", - написал Дмитриев в социальной сети X, ссылаясь на данные социологов.
В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США
15:52
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала