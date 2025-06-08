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Россия вошла в топ крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия вошла в топ крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
Россия вошла в топ крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта - 08.06.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в топ крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:05+0300
2025-06-08T08:05+0300
экономика
мировая экономика
ирландия
индия
россия
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%. Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места. Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%). В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.
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мировая экономика, ирландия, индия, россия
Экономика, Мировая экономика, ИРЛАНДИЯ, ИНДИЯ, РОССИЯ
08:05 08.06.2025
 
Россия вошла в топ крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта

Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%.
Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места.
Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).
В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.
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ЭкономикаМировая экономикаИРЛАНДИЯИНДИЯРОССИЯ
 
 
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