https://1prime.ru/20250608/rubl-858310686.html

"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент

"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент

Российская валюта - рубль - стала самой эффективной в текущем году, утверждается в материале американского телеканала CNBC. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T18:04+0300

2025-06-08T18:04+0300

2025-06-08T18:08+0300

экономика

россия

укрепление рубля

сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская валюта - рубль - стала самой эффективной в текущем году, утверждается в материале американского телеканала CNBC.Как отмечает канал, в 2025 году рубль продемонстрировал "ошеломляющий рост", резко контрастирующий с 2023 и 2024-м годами, отметившимися значительным обесцениванием российской валюты.Апеллируя к данным Bank of America, авторы материала констатировали, что в нынешнем году российская валюта укрепилась более чем на 40%, опередив по этому показателю все другие мировые валюты.По данным РИА Новости на 31 мая, рубль вошел в тройку валют, наиболее сильно укрепившихся по отношению к доллару США.

https://1prime.ru/20250606/nabiullina-858274737.html

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россия, укрепление рубля, сша, экспертное мнение