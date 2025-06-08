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"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент
"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент
Российская валюта - рубль - стала самой эффективной в текущем году, утверждается в материале американского телеканала CNBC. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T18:04+0300
2025-06-08T18:04+0300
2025-06-08T18:08+0300
экономика
россия
укрепление рубля
сша
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская валюта - рубль - стала самой эффективной в текущем году, утверждается в материале американского телеканала CNBC.Как отмечает канал, в 2025 году рубль продемонстрировал "ошеломляющий рост", резко контрастирующий с 2023 и 2024-м годами, отметившимися значительным обесцениванием российской валюты.Апеллируя к данным Bank of America, авторы материала констатировали, что в нынешнем году российская валюта укрепилась более чем на 40%, опередив по этому показателю все другие мировые валюты.По данным РИА Новости на 31 мая, рубль вошел в тройку валют, наиболее сильно укрепившихся по отношению к доллару США.
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россия, укрепление рубля, сша, экспертное мнение
Экономика, РОССИЯ, укрепление рубля, США, экспертное мнение
"Самая эффективная". В США сделали России неожиданный комплимент
CNBC: российский рубль в 2025 году стал самой эффективной валютой в мире
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Российская валюта - рубль - стала самой эффективной в текущем году, утверждается в материале американского телеканала CNBC
.
Как отмечает канал, в 2025 году рубль продемонстрировал "ошеломляющий рост", резко контрастирующий с 2023 и 2024-м годами, отметившимися значительным обесцениванием российской валюты.
Апеллируя к данным Bank of America, авторы материала констатировали, что в нынешнем году российская валюта укрепилась более чем на 40%, опередив по этому показателю все другие мировые валюты.
По данным РИА Новости на 31 мая, рубль вошел в тройку валют, наиболее сильно укрепившихся по отношению к доллару США.
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях