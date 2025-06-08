https://1prime.ru/20250608/ryba-858303501.html

Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции

Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции - 08.06.2025, ПРАЙМ

Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T09:06+0300

2025-06-08T09:06+0300

2025-06-08T09:06+0300

экономика

бизнес

россия

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/04/762890416_0:367:4511:2904_1920x0_80_0_0_2f8ab72bf04ccd716758a814c2b012c3.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Общие объемы экспорта морепродуктов, который главным образом состоит из рыбы, из Турции в Россию по итогам апреля этого года составили 25,3 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. При этом в месячном выражении поставки сократились на четверть. Москва больше всего покупала у Анкары свежую или охлажденную рыбу - на 16,2 миллиона долларов. По большей части это была форель (13,7 миллиона), а также сибас (1,3 миллиона) и морской карась (1,2 миллиона). Также поставлялась мороженая рыба - на 8,7 миллиона долларов, а еще рыбное филе, мясо и фарш - на 302 тысячи долларов. Россия по итогам апреля стала главным покупателем турецких морепродуктов. В пятерку также вошли Италия - 21,6 миллиона долларов, Нидерланды - 16,7 миллиона, Греция - 15,9 миллиона и Великобритания - 15,7 миллиона.

https://1prime.ru/20250607/turtsiya--858291642.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция