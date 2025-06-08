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Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции
Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции - 08.06.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции
Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T09:06+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Общие объемы экспорта морепродуктов, который главным образом состоит из рыбы, из Турции в Россию по итогам апреля этого года составили 25,3 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. При этом в месячном выражении поставки сократились на четверть. Москва больше всего покупала у Анкары свежую или охлажденную рыбу - на 16,2 миллиона долларов. По большей части это была форель (13,7 миллиона), а также сибас (1,3 миллиона) и морской карась (1,2 миллиона). Также поставлялась мороженая рыба - на 8,7 миллиона долларов, а еще рыбное филе, мясо и фарш - на 302 тысячи долларов. Россия по итогам апреля стала главным покупателем турецких морепродуктов. В пятерку также вошли Италия - 21,6 миллиона долларов, Нидерланды - 16,7 миллиона, Греция - 15,9 миллиона и Великобритания - 15,7 миллиона.
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бизнес, россия, турция
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Россия вдвое нарастила импорт рыбы из Турции
Россия в апреле увеличила закупки рыбы в Турции в 2,2 раза
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Общие объемы экспорта морепродуктов, который главным образом состоит из рыбы, из Турции в Россию по итогам апреля этого года составили 25,3 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. При этом в месячном выражении поставки сократились на четверть.
Москва больше всего покупала у Анкары свежую или охлажденную рыбу - на 16,2 миллиона долларов. По большей части это была форель (13,7 миллиона), а также сибас (1,3 миллиона) и морской карась (1,2 миллиона).
Также поставлялась мороженая рыба - на 8,7 миллиона долларов, а еще рыбное филе, мясо и фарш - на 302 тысячи долларов.
Россия по итогам апреля стала главным покупателем турецких морепродуктов. В пятерку также вошли Италия - 21,6 миллиона долларов, Нидерланды - 16,7 миллиона, Греция - 15,9 миллиона и Великобритания - 15,7 миллиона.
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