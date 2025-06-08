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Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы - 08.06.2025, ПРАЙМ

Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T18:49+0300

2025-06-08T18:49+0300

2025-06-08T18:51+0300

происшествия

аэропорт внуково

гроза

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Внуково" в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во "Внуково", приняли решение "уйти" на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет", - написал он в Telegram-канале.

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аэропорт внуково, гроза