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Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы - 08.06.2025, ПРАЙМ
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T18:49+0300
2025-06-08T18:51+0300
происшествия
аэропорт внуково
гроза
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Внуково" в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во "Внуково", приняли решение "уйти" на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет", - написал он в Telegram-канале.
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аэропорт внуково, гроза
Происшествия, аэропорт Внуково, гроза
18:49 08.06.2025 (обновлено: 18:51 08.06.2025)
 
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы

Росавиация: из-за грозы три самолета до "Внуково" ушли на запасные аэродромы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт "Внуково" в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во "Внуково", приняли решение "уйти" на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет", - написал он в Telegram-канале.
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Происшествияаэропорт Внуковогроза
 
 
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