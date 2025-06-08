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"Смелые решения". Президент Литвы выступил с нелепым русофобским призывом - 08.06.2025, ПРАЙМ
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"Смелые решения". Президент Литвы выступил с нелепым русофобским призывом
"Смелые решения". Президент Литвы выступил с нелепым русофобским призывом - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Смелые решения". Президент Литвы выступил с нелепым русофобским призывом
В отношении Российской Федерации необходимо применить самые жесткие ограничения, в том числе отключить от системы финансовых сообщений SWIFT все без исключения... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:31+0300
2025-06-08T17:32+0300
политика
литва
гитанас науседа
россия
банки
swift
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В отношении Российской Федерации необходимо применить самые жесткие ограничения, в том числе отключить от системы финансовых сообщений SWIFT все без исключения российские банки. С таким резким заявлением в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild выступил литовский президент Гитанас Науседа. Призвав к отлучению российских банков от системы SWIFT, литовский лидер аргументировал свою инициативу следующим образом: "Иначе они (Россия - прим. ред.) будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения".Вслед за этой эскападой глава государства заявил и необходимости принять еще более жесткие по сравнению с уже принятыми меры в отношении компании Nord Stream AG, а также против "Росатома", "Газпрома" и "Лукойла".Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в отношении российских граждан и предприятий к сегодняшнему дню западными странами было введено свыше 28,5 тысячи санкций.
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литва, гитанас науседа, россия, банки, swift
Политика, ЛИТВА, Гитанас Науседа, РОССИЯ, Банки, SWIFT
17:31 08.06.2025 (обновлено: 17:32 08.06.2025)
 
"Смелые решения". Президент Литвы выступил с нелепым русофобским призывом

Президент Литвы Науседа потребовал отключить все российские банки от SWIFT

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В отношении Российской Федерации необходимо применить самые жесткие ограничения, в том числе отключить от системы финансовых сообщений SWIFT все без исключения российские банки. С таким резким заявлением в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild выступил литовский президент Гитанас Науседа.
Призвав к отлучению российских банков от системы SWIFT, литовский лидер аргументировал свою инициативу следующим образом: "Иначе они (Россия - прим. ред.) будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения".
Вслед за этой эскападой глава государства заявил и необходимости принять еще более жесткие по сравнению с уже принятыми меры в отношении компании Nord Stream AG, а также против "Росатома", "Газпрома" и "Лукойла".
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России
25 мая, 14:45
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в отношении российских граждан и предприятий к сегодняшнему дню западными странами было введено свыше 28,5 тысячи санкций.
 
ПолитикаЛИТВАГитанас НауседаРОССИЯБанкиSWIFT
 
 
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