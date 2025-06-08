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Премьер Словакии поддержал принятие резолюции против антироссийских санкций

Премьер Словакии поддержал принятие резолюции против антироссийских санкций - 08.06.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии поддержал принятие резолюции против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие словацким парламентом резолюции против антироссийских санкций, заверив, что не будет... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T12:27+0300

2025-06-08T12:27+0300

2025-06-08T12:27+0300

экономика

мировая экономика

словакия

роберт фицо

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санкции против рф

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БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие словацким парламентом резолюции против антироссийских санкций, заверив, что не будет поддерживать расширение санкционной политики в отношении РФ, если это будет вредить интересам республики. Резолюцию, которая отвергает санкционную политику и торговые ограничения в отношении России и направлена на защиту экономических и энергетических интересов Словакии, предложила на рассмотрение парламента Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в правительственную коалицию. На заседании 5 июня документ был поддержан большинством присутствующих депутатов. “Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию… Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете. Если будет санкция, которая бы нам вредила, то я никогда за нее не проголосую”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что никогда не поддержит, например, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы повлекло за собой закрытие атомных реакторов в республике. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Президент Словакии Петер Пеллегрини 4 июня заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявил, что шокирован отказом президента республики объявить референдум по отмене санкций против России, поскольку глава государства в случае каких-то сомнений в петиции перед принятием решения должен был передать ее в Конституционной суд для оценки. Лидер Словацкого движения возрождения Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией, в свою очередь назвал незаконным отказ президента Словакии объявить референдум по этому вопросу.

https://1prime.ru/20250605/fitso-858238945.html

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мировая экономика, словакия, роберт фицо, конституционный суд, россия, санкции против рф