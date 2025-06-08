Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250608/smi-858301712.html
СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом
СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом
Ссора, которая произошла весной между бывшим соратником президента США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом дошла до драки в Белом... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T02:39+0300
2025-06-08T02:39+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858301712.jpg?1749339584
ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Ссора, которая произошла весной между бывшим соратником президента США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом дошла до драки в Белом доме, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. О том, что между Маском и Бессентом произошла перепалка в апреле, уже ранее сообщали американские издания, однако о том, что она вылилась в рукоприкладство, ранее известно не было. "Маск врезал плечом в грудную клетку Бессента "как игрок в регби", сказал Бэннон, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, когда двое мужчин добрались до офиса советника по национальной безопасности, и Маска вытолкали из Западного крыла", - сообщает издание со ссылкой на Бэннона, который работал в администрации Трампа в его первый президентский срок. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, washington post
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Washington Post
02:39 08.06.2025
 
СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом

WP: перепалка между Маском и Бессентом дошла до драки в Белом доме

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Ссора, которая произошла весной между бывшим соратником президента США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом дошла до драки в Белом доме, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона.
О том, что между Маском и Бессентом произошла перепалка в апреле, уже ранее сообщали американские издания, однако о том, что она вылилась в рукоприкладство, ранее известно не было.
"Маск врезал плечом в грудную клетку Бессента "как игрок в регби", сказал Бэннон, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, когда двое мужчин добрались до офиса советника по национальной безопасности, и Маска вытолкали из Западного крыла", - сообщает издание со ссылкой на Бэннона, который работал в администрации Трампа в его первый президентский срок.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
 
ОбществоМировая экономикаСШАДональд ТрампСкотт БессентWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала