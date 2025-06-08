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СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом

СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом - 08.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Белом доме произошла драка между Маском и Бессентом

Ссора, которая произошла весной между бывшим соратником президента США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом дошла до драки в Белом... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T02:39+0300

2025-06-08T02:39+0300

2025-06-08T02:39+0300

общество

мировая экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

washington post

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ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Ссора, которая произошла весной между бывшим соратником президента США Илоном Маском и американским министром финансов Скоттом Бессентом дошла до драки в Белом доме, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. О том, что между Маском и Бессентом произошла перепалка в апреле, уже ранее сообщали американские издания, однако о том, что она вылилась в рукоприкладство, ранее известно не было. "Маск врезал плечом в грудную клетку Бессента "как игрок в регби", сказал Бэннон, и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, когда двое мужчин добрались до офиса советника по национальной безопасности, и Маска вытолкали из Западного крыла", - сообщает издание со ссылкой на Бэннона, который работал в администрации Трампа в его первый президентский срок. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.

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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, washington post