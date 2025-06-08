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СМИ: сотрудники Белого дома звонят в поддержку Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: сотрудники Белого дома звонят в поддержку Трампа и Маска
СМИ: сотрудники Белого дома звонят в поддержку Трампа и Маска - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: сотрудники Белого дома звонят в поддержку Трампа и Маска
Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T04:09+0300
2025-06-08T04:09+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. "Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам (крупным спонсорам партии, консервативным деятелям и т. д.) Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни", - говорится в материале. Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа заявил журналу, что они "забирают друзей Илона". По словам собеседника издания, в четверг, когда между Маском и Трампом произошла публичная перепалка, члены американского правительства, а также представители ближнего круга Трампа были "завалены" сообщениями от внешних союзников, а также коллег из деловой, медийной и политической элиты, в которых они подчеркивали свою преданность американскому лидеру. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
04:09 08.06.2025
 
СМИ: сотрудники Белого дома звонят в поддержку Трампа и Маска

Rolling Stone: сотрудники Белого дома просят соратников Трампа и Маска выбрать сторону

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
"Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам (крупным спонсорам партии, консервативным деятелям и т. д.) Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни", - говорится в материале.
Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа заявил журналу, что они "забирают друзей Илона".
По словам собеседника издания, в четверг, когда между Маском и Трампом произошла публичная перепалка, члены американского правительства, а также представители ближнего круга Трампа были "завалены" сообщениями от внешних союзников, а также коллег из деловой, медийной и политической элиты, в которых они подчеркивали свою преданность американскому лидеру.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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