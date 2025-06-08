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СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне - 08.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне
СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне
США предостерегли британские власти от разрешения на открытие нового посольства КНР в Лондоне из-за его планируемого расположения возле важных финансовых... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:13+0300
2025-06-08T08:13+0300
политика
мировая экономика
китай
пекин
лондон
дональд трамп
кир стармер
financial times
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. США предостерегли британские власти от разрешения на открытие нового посольства КНР в Лондоне из-за его планируемого расположения возле важных финансовых центров страны, пишет британская газета Times со ссылкой на источники. Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Газета подчеркивает, что здание, где Пекин хочет открыть посольство, находится между финансовыми центрами, а также рядом с тремя важными центрами обработки данных. По данным издания, президент США Дональд Трамп ранее призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать Пекину в открытии посольства, вопрос поднимался на торговых переговорах. По словам источников издания, в случае открытия данного посольства, у администрации Трампа будут опасения по поводу передачи Британии разведывательной информации. Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.
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мировая экономика, китай, пекин, лондон, дональд трамп, кир стармер, financial times
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, ЛОНДОН, Дональд Трамп, Кир Стармер, Financial Times
08:13 08.06.2025
 
СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне

Times: США предостерегли Британию от открытия нового посольства Китая в Лондоне

© Unsplash/Artem ZhukovУрбанистический вид Лондона, Великобритания
Урбанистический вид Лондона, Великобритания
© Unsplash/Artem Zhukov
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. США предостерегли британские власти от разрешения на открытие нового посольства КНР в Лондоне из-за его планируемого расположения возле важных финансовых центров страны, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников", - заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.
Газета подчеркивает, что здание, где Пекин хочет открыть посольство, находится между финансовыми центрами, а также рядом с тремя важными центрами обработки данных.
По данным издания, президент США Дональд Трамп ранее призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать Пекину в открытии посольства, вопрос поднимался на торговых переговорах. По словам источников издания, в случае открытия данного посольства, у администрации Трампа будут опасения по поводу передачи Британии разведывательной информации.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.
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ПолитикаМировая экономикаКИТАЙПекинЛОНДОНДональд ТрампКир СтармерFinancial Times
 
 
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