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WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа - 08.06.2025, ПРАЙМ
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WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа
WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа - 08.06.2025, ПРАЙМ
WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа
Представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов после конфликта,... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:16+0300
2025-06-08T08:16+0300
политика
технологии
мировая экономика
вашингтон
сша
дональд трамп
джефф безос
наса
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ВАШИНГТОН, 8 июн – ПРАЙМ. Представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов после конфликта, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Члены правительства связались по меньшей мере с тремя коммерческими космическими компаниями: RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, чтобы узнать о статусе их ракет и о том, когда они могут быть доступны для государственных миссий", – сообщает издание. Недавно Пентагон запустил два новых направления для участия компаний в конкурсах на запуск спутников. В рамках первого направления новые участники могут подать заявки на отдельные контракты по запуску небольших и менее значимых спутников. Второе направление предназначено для более мощных и проверенных ракет, которые будут использоваться для запуска спутников, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности и связи. После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Илон Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников. Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.
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технологии, мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, джефф безос, наса, spacex, washington post
Политика, Технологии, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Джефф Безос, НАСА, SpaceX, Washington Post
08:16 08.06.2025
 
WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа

WP: Пентагон и НАСА рассматривают альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© AFP / Peter Parks
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ВАШИНГТОН, 8 июн – ПРАЙМ. Представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов после конфликта, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Члены правительства связались по меньшей мере с тремя коммерческими космическими компаниями: RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, чтобы узнать о статусе их ракет и о том, когда они могут быть доступны для государственных миссий", – сообщает издание.
Недавно Пентагон запустил два новых направления для участия компаний в конкурсах на запуск спутников. В рамках первого направления новые участники могут подать заявки на отдельные контракты по запуску небольших и менее значимых спутников. Второе направление предназначено для более мощных и проверенных ракет, которые будут использоваться для запуска спутников, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности и связи.
После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Илон Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников.
Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Вчера, 20:06
 
ПолитикаТехнологииМировая экономикаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампДжефф БезосНАСАSpaceXWashington Post
 
 
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