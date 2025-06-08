https://1prime.ru/20250608/smi-858302536.html

WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа

WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа - 08.06.2025, ПРАЙМ

WP: Пентагон и НАСА ищут альтернативы SpaceX после ссоры Маска и Трампа

Представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов после конфликта,... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T08:16+0300

2025-06-08T08:16+0300

2025-06-08T08:16+0300

политика

технологии

мировая экономика

вашингтон

сша

дональд трамп

джефф безос

наса

spacex

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн – ПРАЙМ. Представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов после конфликта, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Члены правительства связались по меньшей мере с тремя коммерческими космическими компаниями: RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, чтобы узнать о статусе их ракет и о том, когда они могут быть доступны для государственных миссий", – сообщает издание. Недавно Пентагон запустил два новых направления для участия компаний в конкурсах на запуск спутников. В рамках первого направления новые участники могут подать заявки на отдельные контракты по запуску небольших и менее значимых спутников. Второе направление предназначено для более мощных и проверенных ракет, которые будут использоваться для запуска спутников, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности и связи. После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Илон Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников. Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.

https://1prime.ru/20250607/tramp-858299784.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, джефф безос, наса, spacex, washington post