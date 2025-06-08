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СМИ: Трамп и его администрация уязвимы для телефонных мошенников - 08.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп и его администрация уязвимы для телефонных мошенников
СМИ: Трамп и его администрация уязвимы для телефонных мошенников - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп и его администрация уязвимы для телефонных мошенников
Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:45+0300
2025-06-08T17:45+0300
политика
технологии
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios. По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства. "Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации. При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории. Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.
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технологии, сша, дональд трамп
Политика, Технологии, США, Дональд Трамп
17:45 08.06.2025
 
СМИ: Трамп и его администрация уязвимы для телефонных мошенников

Axios: Трамп уязвим для телефонных мошенников и агентов иностранных разведок

© AFP / Jim Watson#Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
#Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© AFP / Jim Watson
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios.
По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства.
"Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц... нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом", - говорится в публикации.
При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее "прозрачным" и открытым президентом в американской истории.
Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.
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ПолитикаТехнологииСШАДональд Трамп
 
 
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