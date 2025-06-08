Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250608/smi-858310504.html
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине
Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:58+0300
2025-06-08T17:58+0300
вооружения
бизнес
мировая экономика
украина
париж
франция
сергей лавров
renault
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439313_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_4d9123a35954adf04ebba8dbb2646e84.jpg
ПАРИЖ, 8 июн - ПРАЙМ. Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo. "Французский автомобильный гигант Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники. В пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории. Автопроизводитель будет сотрудничать с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, чьи производственные линии будут находиться в нескольких десятках или сотнях километров от фронта, отмечает СМИ. Согласно СМИ, украинская армия планирует к 2025 году обзавестись более чем 4 миллионами беспилотников, высокодеструктивных устройств, созданных с использованием передовых технологий. Некоторые из этих беспилотников, произведенных непосредственно на Украине, также пойдут на пользу французской армии, которая отстает в этом секторе, указывает радиостанция. Как заявил в пятницу Лекорню, украинцы "лучше нас в способности разрабатывать беспилотники и, прежде всего, теорию, которая с ними связана". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250327/avtovaz-856170666.html
украина
париж
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439313_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_8afcddb5e1384222a2f4fcba3e699667.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, украина, париж, франция, сергей лавров, renault, мид рф
Вооружения, Бизнес, Мировая экономика, УКРАИНА, Париж, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Renault, МИД РФ
17:58 08.06.2025
 
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине

Franceinfo: Renault будет производить беспилотники на Украине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании Renault
Логотип компании Renault - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 июн - ПРАЙМ. Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Французский автомобильный гигант Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники.
В пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории.
Автопроизводитель будет сотрудничать с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, чьи производственные линии будут находиться в нескольких десятках или сотнях километров от фронта, отмечает СМИ.
Согласно СМИ, украинская армия планирует к 2025 году обзавестись более чем 4 миллионами беспилотников, высокодеструктивных устройств, созданных с использованием передовых технологий. Некоторые из этих беспилотников, произведенных непосредственно на Украине, также пойдут на пользу французской армии, которая отстает в этом секторе, указывает радиостанция.
Как заявил в пятницу Лекорню, украинцы "лучше нас в способности разрабатывать беспилотники и, прежде всего, теорию, которая с ними связана".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
"АвтоВАЗ" назвал фейковой новость о просьбе не пускать Renault в Россию
27 марта, 18:28
 
ВооруженияБизнесМировая экономикаУКРАИНАПарижФРАНЦИЯСергей ЛавровRenaultМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала