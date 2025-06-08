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СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине
Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:58+0300
2025-06-08T17:58+0300
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ПАРИЖ, 8 июн - ПРАЙМ. Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo. "Французский автомобильный гигант Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники. В пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории. Автопроизводитель будет сотрудничать с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, чьи производственные линии будут находиться в нескольких десятках или сотнях километров от фронта, отмечает СМИ. Согласно СМИ, украинская армия планирует к 2025 году обзавестись более чем 4 миллионами беспилотников, высокодеструктивных устройств, созданных с использованием передовых технологий. Некоторые из этих беспилотников, произведенных непосредственно на Украине, также пойдут на пользу французской армии, которая отстает в этом секторе, указывает радиостанция. Как заявил в пятницу Лекорню, украинцы "лучше нас в способности разрабатывать беспилотники и, прежде всего, теорию, которая с ними связана". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вооружения, Бизнес, Мировая экономика, УКРАИНА, Париж, ФРАНЦИЯ, Сергей Лавров, Renault, МИД РФ
СМИ: Renault будет производить беспилотники на Украине
Franceinfo: Renault будет производить беспилотники на Украине
ПАРИЖ, 8 июн - ПРАЙМ. Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Французский автомобильный гигант Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники.
В пятницу министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "крупная компания по производству французских автомобилей" заключила "взаимовыгодное" партнерство с Киевом по производству беспилотников на украинской территории.
Автопроизводитель будет сотрудничать с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, чьи производственные линии будут находиться в нескольких десятках или сотнях километров от фронта, отмечает СМИ.
Согласно СМИ, украинская армия планирует к 2025 году обзавестись более чем 4 миллионами беспилотников, высокодеструктивных устройств, созданных с использованием передовых технологий. Некоторые из этих беспилотников, произведенных непосредственно на Украине, также пойдут на пользу французской армии, которая отстает в этом секторе, указывает радиостанция.
Как заявил в пятницу Лекорню, украинцы "лучше нас в способности разрабатывать беспилотники и, прежде всего, теорию, которая с ними связана".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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