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В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой

В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой - 08.06.2025, ПРАЙМ

В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой

В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T08:19+0300

2025-06-08T08:19+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.

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общество , здоровье, сша, калифорния, nbc