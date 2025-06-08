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В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой - 08.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой - 08.06.2025, ПРАЙМ
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:19+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
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общество , здоровье, сша, калифорния, nbc
Экономика, Общество , Здоровье, США, Калифорния, NBC
08:19 08.06.2025
 
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой

В США отозвали 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой

Продовольствие
Продовольствие
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
"Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая.
Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
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