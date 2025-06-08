https://1prime.ru/20250608/ssha-858302716.html
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой - 08.06.2025, ПРАЙМ
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:19+0300
2025-06-08T08:19+0300
2025-06-08T08:19+0300
экономика
общество
здоровье
сша
калифорния
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75471/04/754710453_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_a0f58c05f43b75a7835d616b54ba9404.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
https://1prime.ru/20250608/smi-858302362.html
сша
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75471/04/754710453_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b794a7f0d5005b8959c553f1e76e4345.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, сша, калифорния, nbc
Экономика, Общество , Здоровье, США, Калифорния, NBC
В США отзовут 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
"Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая.
Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
СМИ: США предостерегли Британию от открытия нового посольства КНР в Лондоне