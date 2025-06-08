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США резко сократили покупку китайских лекарств - 08.06.2025, ПРАЙМ
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США резко сократили покупку китайских лекарств
США резко сократили покупку китайских лекарств - 08.06.2025, ПРАЙМ
США резко сократили покупку китайских лекарств
США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:41+0300
2025-06-08T08:41+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Львиную долю поставок в апреле составили препараты йода - на них пришлось 75% китайских лекарственных отгрузок в Штаты. Кроме того, заметные объемы в деньгах показали также антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%). Крупнейшими продавцами лекарств в США в апреле были Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай с долей в 12% стал 12-м вместе с такими странами, как Венгрия, Дания и Япония. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
08:41 08.06.2025
 
США резко сократили покупку китайских лекарств

США в апреле втрое сократили покупку китайских лекарств

© fotolia.com / cat_111Таблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© fotolia.com / cat_111
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Львиную долю поставок в апреле составили препараты йода - на них пришлось 75% китайских лекарственных отгрузок в Штаты. Кроме того, заметные объемы в деньгах показали также антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%).
Крупнейшими продавцами лекарств в США в апреле были Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай с долей в 12% стал 12-м вместе с такими странами, как Венгрия, Дания и Япония.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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