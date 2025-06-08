https://1prime.ru/20250608/ssha-858303177.html

США резко сократили покупку китайских лекарств

США резко сократили покупку китайских лекарств - 08.06.2025, ПРАЙМ

США резко сократили покупку китайских лекарств

США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T08:41+0300

2025-06-08T08:41+0300

2025-06-08T08:41+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/28/763122824_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_d1e8355663c0c1fbb69cb5ce532cf375.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Львиную долю поставок в апреле составили препараты йода - на них пришлось 75% китайских лекарственных отгрузок в Штаты. Кроме того, заметные объемы в деньгах показали также антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%). Крупнейшими продавцами лекарств в США в апреле были Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай с долей в 12% стал 12-м вместе с такими странами, как Венгрия, Дания и Япония. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://1prime.ru/20250608/smi-858302362.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, китай, дональд трамп