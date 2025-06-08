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"Разрыв связей". В США раскрыли судьбу новых антироссийских санкций
"Разрыв связей". В США раскрыли судьбу новых антироссийских санкций - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Разрыв связей". В США раскрыли судьбу новых антироссийских санкций
Проект ужесточения санкций против России, скорее всего, будет значительно смягчен. Об этом пишет издание Politico. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T08:53+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Проект ужесточения санкций против России, скорее всего, будет значительно смягчен. Об этом пишет издание Politico.Источники издания указывают на то, что предложенные сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* огромные пошлины в 500% могут разрушить торговые связи самих Соединенных Штатов."Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей (Соединенных Штатов с крупнейшими экономиками мира. — Прим. ред.)", — считает управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.Грэм*, по данным издания, уже осознал это и предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.При этом, как отмечает Politico, странам, попадающим под действие данного законопроекта, будет крайне сложно быстро отказаться от покупки энергоносителей из России. США, которые зависят от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов, могут оказаться в ситуации нарушения возможного санкционного режима.Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман также отметил, что это может причинить значительный ущерб американцам.В субботу агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы США не готовы принимать законопроект Линдси Грэма* о новых санкциях против России без согласия президента Дональда Трампа. Этот документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции для стран, сотрудничающих с Москвой.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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сша, линдси грэм, politico, bloomberg, мировая экономика, дональд трамп
Экономика, США, Линдси Грэм, Politico, Bloomberg, Мировая экономика, Дональд Трамп
"Разрыв связей". В США раскрыли судьбу новых антироссийских санкций
Politico: проект ужесточения санкций против России, скорее всего, будет смягчен
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ.
Проект ужесточения санкций против России, скорее всего, будет значительно смягчен. Об этом пишет издание Politico
.
Источники издания указывают на то, что предложенные сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* огромные пошлины в 500% могут разрушить торговые связи самих Соединенных Штатов.
"Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей (Соединенных Штатов с крупнейшими экономиками мира. — Прим. ред.)", — считает управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.
Грэм*, по данным издания, уже осознал это и предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.
При этом, как отмечает Politico, странам, попадающим под действие данного законопроекта, будет крайне сложно быстро отказаться от покупки энергоносителей из России. США, которые зависят от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов, могут оказаться в ситуации нарушения возможного санкционного режима.
Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман также отметил, что это может причинить значительный ущерб американцам.
В субботу агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы США не готовы принимать законопроект Линдси Грэма* о новых санкциях против России без согласия президента Дональда Трампа. Этот документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции для стран, сотрудничающих с Москвой.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа