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"Все, что мы сделали". В США признались в попытках остановить Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ
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"Все, что мы сделали". В США признались в попытках остановить Россию
"Все, что мы сделали". В США признались в попытках остановить Россию - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Все, что мы сделали". В США признались в попытках остановить Россию
Все попытки США остановить Российскую Федерацию в противостоянии с Украиной обернулись неудачей. Такую оценку американской политике в отношении РФ в эфире... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T23:45+0300
2025-06-08T23:46+0300
политика
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Все попытки США остановить Российскую Федерацию в противостоянии с Украиной обернулись неудачей. Такую оценку американской политике в отношении РФ в эфире YouTube-канала Deep Dive дал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.Как он отметил, говоря о давлении Вашингтона на Кремль, "все, что мы (США - прим. ред.) сделали, оказалось тщетным".При этом Дэвис добавил, что Соединенным Штатам не удалось Мы не смогли остановить Российскую Федерацию, несмотря на использование всех американских боеприпасов, снаряжения, разведки и т.д."Все это потерпело полный крах", — заключил он.Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что при президентстве Джо Байдена США выделяли военную помощь Украине, не стремясь урегулировать российско-украинский конфликт политико-дипломатическим путем.
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сша, военная помощь украине
Политика, США, военная помощь Украине
23:45 08.06.2025 (обновлено: 23:46 08.06.2025)
 
"Все, что мы сделали". В США признались в попытках остановить Россию

Подполковник Дэвис: все попытки США остановить Россию потерпели крах

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Все попытки США остановить Российскую Федерацию в противостоянии с Украиной обернулись неудачей. Такую оценку американской политике в отношении РФ в эфире YouTube-канала Deep Dive дал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.
Как он отметил, говоря о давлении Вашингтона на Кремль, "все, что мы (США - прим. ред.) сделали, оказалось тщетным".
При этом Дэвис добавил, что Соединенным Штатам не удалось Мы не смогли остановить Российскую Федерацию, несмотря на использование всех американских боеприпасов, снаряжения, разведки и т.д.
"Все это потерпело полный крах", — заключил он.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
СМИ: Мерц не убедил Трампа в необходимости более активной помощи Украине
6 июня, 10:12
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что при президентстве Джо Байдена США выделяли военную помощь Украине, не стремясь урегулировать российско-украинский конфликт политико-дипломатическим путем.
 
ПолитикаСШАвоенная помощь Украине
 
 
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